Оптовые цены на лекарства выросли в России до 25%

Москва, 1 марта. Оптовые поставщики лекарств объявили о повышении цен. По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек», главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, рост стоимости препаратов составил от 1,5% до 25%.