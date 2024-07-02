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Газета.ру

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Депутат Журова: Зеленский попытается изменить позицию Орбана по Украине в ЕС

Депутат Журова: Зеленский попытается изменить позицию Орбана по Украине в ЕС

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не исключила, что в ходе визита на Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Владимир Зеленский попытается изменить его позицию по вопросам, касающихся членства Киева в ЕС.

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