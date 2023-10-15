Во Флорештах завершается монтаж новой станции очистки сточных вод

Город Флорешты и соседние населенные пункты будут пользоваться новой станцией очистки сточных вод. Строительно-монтажные работы новой станции находятся на стадии завершения в рамках регионального проекта, реализуемого Агентством регионального развития (АРР) «Север» и финансируемого из средств Национального фонда регионального и местного развития (НФРМР), передает moldpres.