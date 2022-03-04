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Google приостановил продажу рекламы в России. Решение касается YouTube и других сервисов компании

Google приостановил продажу онлайн-рекламы в России, сообщает Reuters. Ограничение распространяется на поиск, YouTube и внешние сайты, подключенные к программе монетизации для издателей.

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