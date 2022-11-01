«Сент-Луис» заменил Биннингтона после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Он что-то высказал скамейке «Кингс», уходя со льда

«Сент-Луис» заменил Джордана Биннингтона после 5 пропущенных шайб в матче с «Лос-Анджелесом». Вратарь «Блюз» справился только с 14 из 19 бросков «Кингс» и был заменен в середине второго периода.
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