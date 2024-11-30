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Психолог назвала осознанную ходьбу эффективной против стресса

Психолог назвала осознанную ходьбу эффективной против стресса

Современный темп жизни довольно часто приводит к появлению у человека высокого уровня стресса. Справиться с ним в повседневных условиях бывает непросто, из-за чего появляются ощущения хронической усталости, выгорания, начинаются проблемы со здоровьем.

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