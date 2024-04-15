Новый завод запустят в Забайкалье

В Краснокаменске в июне откроется предприятие по переработке масличных культур, на котором будет вестись холодный отжим семян льна, сои, подсолнечника и лекарственных растений, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Забайкальского края.
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