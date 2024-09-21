В Могилевской области КГК провел мониторинг животноводческих объектов - выявлены недоработки.

Комитет государственного контроля Могилевской области провел мониторинг на пяти животноводческих объектах в трех сельхозорганизациях Бобруйского, Климовичского и Хотимского районов, на которых в январе-августе этого года был допущен рост падежа крупного рогатого скота с превышением норматива.