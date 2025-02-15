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ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа

ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложников, в том числе гражданина России Александра Труфанова, в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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