ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложников, в том числе гражданина России Александра Труфанова, в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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