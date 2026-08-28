Дмитрий Донской: Первый шаг к единству – Русь начала собираться вокруг Москвы

Дмитрий Донской почти 30 он правил Москвой. Его жизнь – это история становления Руси, охватывающая борьбу за Владимирский престол, строительство белокаменного Кремля и значимые победы на Воже и Куликовом поле.
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