Новый кампус университета “Сириус” вместит восемь тысяч человек Под эти цели немного изменят ЖК “Сигма”, а именно увеличат этажность всех семнадцати корпусов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новый кампус университета “Сириус” вместит восемь тысяч человек Под эти цели немного изменят ЖК “Сигма”, а именно увеличат этажность всех семнадцати корпусов.