Путин призвал не провоцировать вооруженные конфликты

Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приложить все возможные усилия, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов.
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