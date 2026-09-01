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Путин призвал не провоцировать вооруженные конфликты

Путин призвал не провоцировать вооруженные конфликты

Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приложить все возможные усилия, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов.

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