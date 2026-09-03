Кто виноват в наводнении в Непале? В Сети подозревают научный проект США, который ранее был связан с Пентагоном

Но ученые называют эти обвинения теорией заговораЧисло жертв наводнения в Непале, которое началось 26 августа, превысило 1,1 тысячи.
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