Пользу — бедным: что происходит с социальной политикой в России и мире

Пандемия, специальная военная операция на Украине, миграция, старение населения, инфляционный взрыв. Все эти вызовы — как единовременные, так и постоянные — не могли не сказаться на социальной политике в самых разных странах, в том числе и в России.
Пандемия, специальная военная операция на Украине, миграция, старение населения, инфляционный взрыв. Все эти вызовы — как единовременные, так и постоянные — не могли не сказаться на социальной политике в самых разных странах, в том числе и в России.
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