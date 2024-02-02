Российские танкеры продолжают пересекать Красное море Нефтяные танкеры отечественных перевозчиков продолжают без особого риска плавать в Красном море.
Пронедра
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Российские танкеры продолжают пересекать Красное море Нефтяные танкеры отечественных перевозчиков продолжают без особого риска плавать в Красном море.
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