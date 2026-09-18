MNQ1! (Micro Nasdaq-100) – Daily – 9/17/26 – Journal Entry Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! DrDeltaTrades MNQ1! (Micro Nasdaq-100) – Daily – 9/17/26 – Journal Entry Setup: MNQ underperforming SPX since Aug rally (lower high vs June).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Загрузка комментариев…