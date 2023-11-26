День морской пехоты отмечают 27 ноября: поздравления и открытки с праздником ClickioДень морской пехоты, отмечаемый в Российской Федерации 27 ноября, стал неотъемлемой частью календаря праздников, объединяя всех, кто связан с этим видом вооруженных сил.