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Царьград

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В Подмосковье задержали учителя по делу о домогательстве до школьницы

В Подмосковье задержали учителя по делу о домогательстве до школьницы

В подмосковном Домодедово задержан педагог одной из школ, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении ученицы.

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