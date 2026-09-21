"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства

"Давай пошлём к варягам: пускай придут княжить. Ведь немцы тороваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет", – Алексей Константинович Толстой сообщение "Провести временных лет" передал буквально дословно.
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