"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства

"Давай пошлём к варягам: пускай придут княжить. Ведь немцы тороваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет", – Алексей Константинович Толстой сообщение "Провести временных лет" передал буквально дословно.