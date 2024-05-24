Зампредседателя ПК ВСНП выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Э. Раиси

Пекин, 24 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Хунчжун в пятницу посетил посольство Ирана в Китае, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Эбрахима Раиси.