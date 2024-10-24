Битва за Петроград: исполнилось 105 лет победе над войсками Юденича под Петроградом

Хотя Гражданская война в России больше известна сражениями в южных регионах, в Сибири и на Урале, один из фронтов был на территории современной Ленинградской области После прихода к власти большевиков их противники начали консолидироваться, чтобы оказывать вооруженное сопротивление.
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