SUSANIN
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SUSANIN

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Четыре компании из Ижевска попали под санкции Японии

Четыре компании из Ижевска попали под санкции Японии

Ижевск. Удмуртия. Под международные экономические санкции попали четыре компании из Ижевска. Как сообщается на портале МИДа страны, сделано это, «чтобы Япония могла внести свой вклад в международные усилия по установлению международного мира».

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