Эксперты напомнили о популярных схемах мошенников

Под видом специалистов известных телекоммуникационных компаний аферисты стремятся получить доступ к аккаунту человека на портале «Госуслуги» — это одна из самых распространенных схем злоумышленников сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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