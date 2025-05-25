В центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования уголовных дел, связанных с безвестным исчезновением детей в Кемеровской области-Кузбассе

В эфире федерального телеканала вышел сюжет об установлении обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе, которые отправились в поход с воспитателем детского социального учреждения, однако сошли с маршрута и пропали без вести.