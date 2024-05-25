Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Арестович хоронит ещё один украинский миф

Арестович хоронит ещё один украинский миф

Благоразумно бежавший на Запад бывший глашатай Зе-офиса Алексей Арестович похоронил еще один миф украинской пропаганды, неоднократно обещавшей громадянам скорый экономический крах России и дворцовый переворот.

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