Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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На международном конкурсе профмастерства студенты московских колледжей завоевали 11 медалей

Треть от общего числа наград сборной России на VI Международном конкурсе профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 досталась представителям столичных учреждений среднего профессионального образования.

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