Инсайдер Majin Bu показал рекордную толщину iPhone 17 Air на примере макета

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице фотографии макета iPhone 17 Air, созданного на основе утекших чертежей с использованием 3D-принтера, и показал его толщину в сравнении с монетой.
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