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Инсайдер Majin Bu показал рекордную толщину iPhone 17 Air на примере макета

Инсайдер Majin Bu показал рекордную толщину iPhone 17 Air на примере макета

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице фотографии макета iPhone 17 Air, созданного на основе утекших чертежей с использованием 3D-принтера, и показал его толщину в сравнении с монетой.

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