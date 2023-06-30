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Мобильные операторы могут поднять тарифы на 5% выше инфляции

Мобильные операторы могут поднять тарифы на 5% выше инфляции

Рост цен операторы объясняют затратами на модернизаций сетей.фото: pixabay.com/Foundry--> Власти готовы пойти на встречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов, сообщает 30 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры.

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