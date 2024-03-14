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Китай

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Тайваньскую ДПП раскритиковали за уход от ответственности в ходе расследования инцидента с гибелью рыбаков с континентальной части Китая

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду осудил администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за уклонение от ответственности в ходе расследования инцидента с протараниванием и опрокидыванием рыбацкого судна, в результате которого погибли люди.

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