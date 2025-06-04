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Царьград

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Бизнесмену Цимбаеву продлили арест за покушение на убийство бывшего советника

Бизнесмену Цимбаеву продлили арест за покушение на убийство бывшего советника

Владелец недвижимости в Москве, Валерий Цимбаев, обвиняется в попытке организовать убийство в 2003 году, наняв членов банды и экс-сотрудников СОБР "Рысь".

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