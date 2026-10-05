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Иоанн Богослов 9 октября 2026 года, о чем молятся апостолу

Иоанн Богослов 9 октября 2026 года, о чем молятся апостолу

9 октября 2026 года православные отмечают преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ему молятся об укреплении веры, любви к ближним, мире и согласии в семье, духовном разумении и помощи в трудных обстоятельствах.

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