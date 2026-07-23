Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лавров намекнул НАТО на ядерный ответ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН сделал заявление, которое военный аналитик Юрий Кнутов расценил как предупреждение странам НАТО о возможности применения ядерного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Хватит  уже Украину накачивать оружием, разве не видит Европа, что зеленский  сумасшедший, это маньяк. Нельзя ему оружие давать. он  вечно будет воевать.
Ответить
1 м.