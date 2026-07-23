Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН сделал заявление, которое военный аналитик Юрий Кнутов расценил как предупреждение странам НАТО о возможности применения ядерного оружия.
Лавров намекнул НАТО на ядерный ответ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Хватит уже Украину накачивать оружием, разве не видит Европа, что зеленский сумасшедший, это маньяк. Нельзя ему оружие давать. он вечно будет воевать.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии