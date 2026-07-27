‼️🇺🇦🇮🇷 Иран и КНДР "уже атаковали" Украину, - Зеленский ➖Мы должны сделать всё, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт.
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‼️🇺🇦🇮🇷 Иран и КНДР "уже атаковали" Украину, - Зеленский ➖Мы должны сделать всё, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт.
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