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В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Не садитесь пьяными за руль»

В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Не садитесь пьяными за руль»

В ходе профилактической акции «Не садитесь пьяными за руль» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сернурский» и представитель Общественного совета при МО МВД России «Сернурский» Владимир Кораблев напомнили водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из опаснейших нарушений Правил дорожного движения, которое может разделить жизнь навсегда на «до» и «после».

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