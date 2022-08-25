В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Не садитесь пьяными за руль»

В ходе профилактической акции «Не садитесь пьяными за руль» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сернурский» и представитель Общественного совета при МО МВД России «Сернурский» Владимир Кораблев напомнили водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из опаснейших нарушений Правил дорожного движения, которое может разделить жизнь навсегда на «до» и «после».