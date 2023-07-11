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Пригожин на встрече с Путиным проявил себя с точки зрения президента плохо

Пригожин на встрече с Путиным проявил себя с точки зрения президента плохо

  Слухи о встрече президента с командирами ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным, распускаемые зарубежной прессой, оказались в итоге нисколько не преувеличенными.

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