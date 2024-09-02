В Магадане полицейские провели занятия с учащимися кадетского класса

Сегодня представители УМВД России по Магаданской области подполковник полиции Наталья Мишина и младший лейтенант полиции Илья Павлов провели занятие с учащимися кадетского класса гимназии № 13 имени героя России Ивана Кабанова.
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