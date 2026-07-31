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Московский комсомолец в Израиле

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В мошаве Штула требуется кипячение воды

В мошаве Штула требуется кипячение воды

В связи с получением неудовлетворительных результатов анализа качества воды Министерство здравоохранения сообщает о необходимости кипятить воду перед употреблением, приготовлением пищи, приготовлением лекарственных препаратов и чисткой зубов в мошаве Штула .

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