Жителям Смоленска рассказали о способе сэкономить на поездках в транспорте

В администрации областного центра пояснили, что это возможно с помощью единой транспортной карты. Карта позволяет смолянам сделать процесс оплаты максимально удобным и безопасным, выбрать тариф и сэкономить до семи процентов на оплате проезда.
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