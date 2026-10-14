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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Минцифры просят временно не блокировать звонки банков без маркировки

В Минцифры просят временно не блокировать звонки банков без маркировки

Просьба прозвучала на фоне миллионов запросов от приставов, которые получили банки Минцифры попросило операторов связи не блокировать немаркированные звонки банков до начала ноября этого года, сообщает РИА Новости.

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