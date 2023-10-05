Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Спартак» – ЦСКАПервое в нынешнем сезоне главное дерби страны состоится 8 октября и завершит текущий отрезок сезона РПЛ, после которого клубы уйдут на перерыв, связанный с матчами сборных.
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