Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Спартак» – ЦСКАПервое в нынешнем сезоне главное дерби страны состоится 8 октября и завершит текущий отрезок сезона РПЛ, после которого клубы уйдут на перерыв, связанный с матчами сборных.