Главный пантюркист Казахстана после захвата власти намеревался воевать с Россией

В Казахстане завершился длительный судебный процесс в отношении активных участников попытки государственного переворота в январе 2022 года, который был сорван введением миротворческих сил ОДКБ под эгидой России.
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