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Филиппо призвал отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России

Филиппо призвал отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России

По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, решение о блокировке ряда европейских СМИ на территории России свидетельствует о необходимости для Запада прекратить антироссийскую риторику.

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