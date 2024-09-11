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Мелочь, а неприятно: почему студентам урезают стипендии

Мелочь, а неприятно: почему студентам урезают стипендии

Руководство Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина неприятно удивило студентов в самом начале учебного года, срезав стипендии по сравнению с прошлым семестром на 500 рублей у хорошистов и на 1000— у отличников.

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