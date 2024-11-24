Рядом с валом Адриана нашли рукоять ножа в виде гладиатора

Находка показывает, что популярность некоторых гладиаторов достигала самых окраин империи. Дайверы нашли в реке Тайн (Великобритания) редкую рукоять ножа римского времени – она выполнена в виде фигурки гладиатора.
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