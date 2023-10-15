Представлен первый кроссовер ВАЗ-2114 “Самара” 2024 для России всего за 2,0 млн рублей

Хотя ранее появившаяся информация о возможности выпуска кроссоверов Chery под брендом Lada была опровергнута, по данным инсайдеров, российский и китайский автопроизводители действительно обсуждают проект локализованной сборки некоторых моделей Chery в мелкосерийном производстве.
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