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Представлен первый кроссовер ВАЗ-2114 “Самара” 2024 для России всего за 2,0 млн рублей

Представлен первый кроссовер ВАЗ-2114 “Самара” 2024 для России всего за 2,0 млн рублей

Хотя ранее появившаяся информация о возможности выпуска кроссоверов Chery под брендом Lada была опровергнута, по данным инсайдеров, российский и китайский автопроизводители действительно обсуждают проект локализованной сборки некоторых моделей Chery в мелкосерийном производстве.

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