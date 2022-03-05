Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла

В 1955 году Ford предложил клиентам двухместный автомобиль в спортивном европейском стиле, и многим он пришелся по вкусу! Thunderbird ("громовая птица" или буревестник) серьезным образом обошел Chevrolet Corvette, в котором спорта в 1955 году было ещё не очень много: на 1 проданный Corvette приходилось 23 Thunderbird, а общий тираж модели в дебютный год превысил 16 тысяч машин! Источник: --> Не смотря на хороший старт, маркетологи и высший менеджмент корпорации решили, что Америка не Европа и им не нужен небольшой двухместный спорткар, поэтому во втором поколении Thunderbird превратился в роскошный круизный лайнер для четверых! Изменение концепции Thunderbird обернулось большим успехом, продажи резко пошли в гору, но, как обычно, нашлись ворчуны, которым «раньше было лучше».