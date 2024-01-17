Внешнеполитическая служба: ключевые задачи и роль в ЕС

Внешнеполитическая служба Европейского союза не проводит никакого аудита поставок оружия Украине, ответственность за поставки возложена на сами страны сообщества, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.
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