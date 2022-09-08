Почти две трети американцев считают, что США находятся на неверном пути

США находятся на «неверном пути», уверены почти две трети американцев. Исследовательская компания YouGov выяснила для Yahoo, что 63% респондентов при ответе на вопрос, как сейчас развивается ситуация в стране, выбрали ответ «в неверном направлении».
США находятся на «неверном пути», уверены почти две трети американцев. Исследовательская компания YouGov выяснила для Yahoo, что 63% респондентов при ответе на вопрос, как сейчас развивается ситуация в стране, выбрали ответ «в неверном направлении».
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