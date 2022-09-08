Русская весна

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Почти две трети американцев считают, что США находятся на неверном пути

Почти две трети американцев считают, что США находятся на неверном пути

США находятся на «неверном пути», уверены почти две трети американцев. Исследовательская компания YouGov выяснила для Yahoo, что 63% респондентов при ответе на вопрос, как сейчас развивается ситуация в стране, выбрали ответ «в неверном направлении».

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