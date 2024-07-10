В МИД России оценили призывы к пересмотру санкций ООН против КНДР

В МИД России прокомментировали призывы к пересмотру санкций ООН протии КНДР.По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, процесс пересмотра санкций не следует увязывать с выдвижением Пхеньяну неких предварительных условий.
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