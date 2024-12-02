Невероятное сходство: двойник Владимира Жириновского замечен на СВО депутатом из Тюмени

Тюменский депутат Иван Вершинин от партии ЛДПР опубликовал видеоролик, на котором военнослужащий в зоне специальной военное операции поразительно напоминает по манерам речи и стилю Владимира Жириновского.
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